SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / SmartDubi Grid Hedge Multidevise
Didier Dubicki

SmartDubi Grid Hedge Multidevise

Didier Dubicki
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
FusionMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
37
Bénéfice trades:
27 (72.97%)
Perte trades:
10 (27.03%)
Meilleure transaction:
13.44 EUR
Pire transaction:
-14.96 EUR
Bénéfice brut:
23.55 EUR (1 170 pips)
Perte brute:
-21.90 EUR (1 519 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (1.93 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
19.73 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
57.00%
Charge de dépôt maximale:
31.00%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
0.08
Longs trades:
18 (48.65%)
Courts trades:
19 (51.35%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
0.04 EUR
Bénéfice moyen:
0.87 EUR
Perte moyenne:
-2.19 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-21.72 EUR)
Perte consécutive maximale:
-21.72 EUR (5)
Croissance mensuelle:
1.65%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.02 EUR
Maximal:
21.72 EUR (18.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.15% (21.72 EUR)
Par fonds propres:
57.14% (57.62 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 15
EURAUD 6
GBPCAD 6
NZDCAD 5
GBPAUD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD -1
EURAUD 2
GBPCAD 0
NZDCAD 0
GBPAUD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD -631
EURAUD 84
GBPCAD 61
NZDCAD 57
GBPAUD 80
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.44 EUR
Pire transaction: -15 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +1.93 EUR
Perte consécutive maximale: -21.72 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.00 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FusionMarkets-Live
1.61 × 578
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
ICMarketsSC-MT5
2.35 × 40
Coinexx-Live
2.40 × 10
GoMarkets-Live
2.45 × 29
Pepperstone-MT5-Live01
2.67 × 51
ICMarketsSC-MT5-4
2.97 × 386
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
FPMarketsSC-Live
3.15 × 146
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
GOMarketsMU-Live
3.97 × 29
FxPro-MT5
4.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
4.00 × 2
ICMarketsAU-Live
4.00 × 1
Exness-MT5Real3
4.10 × 10
RoboForex-ECN
4.25 × 319
71 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2026.01.14 23:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.14 22:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.14 21:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.08 21:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 05:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 13:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 04:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 23:32
Share of trading days is too low
2025.12.29 23:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 09:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 09:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 09:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.29 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 09:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SmartDubi Grid Hedge Multidevise
30 USD par mois
2%
0
0
USD
102
EUR
3
91%
37
72%
57%
1.07
0.04
EUR
57%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.