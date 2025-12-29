- Büyüme
İşlemler:
13 685
Kârla kapanan işlemler:
8 533 (62.35%)
Zararla kapanan işlemler:
5 152 (37.65%)
En iyi işlem:
331.50 USD
En kötü işlem:
-210.99 USD
Brüt kâr:
71 024.64 USD (1 947 611 pips)
Brüt zarar:
-41 238.37 USD (1 785 242 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
119 (2 845.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 225.67 USD (109)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
46.21%
Maks. mevduat yükü:
1.00%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
3515
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
4.38
Alış işlemleri:
6 073 (44.38%)
Satış işlemleri:
7 612 (55.62%)
Kâr faktörü:
1.72
Beklenen getiri:
2.18 USD
Ortalama kâr:
8.32 USD
Ortalama zarar:
-8.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
63 (-6 602.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 602.03 USD (63)
Aylık büyüme:
29.79%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 049.61 USD
Maksimum:
6 800.34 USD (6.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.43% (6 800.34 USD)
Varlığa göre:
2.53% (3 285.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|13685
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.sv
|30K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.sv
|162K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TrijayaPratamaFutures-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
