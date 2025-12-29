- 成長
トレード:
13 580
利益トレード:
8 477 (62.42%)
損失トレード:
5 103 (37.58%)
ベストトレード:
331.50 USD
最悪のトレード:
-210.99 USD
総利益:
70 645.27 USD (1 935 349 pips)
総損失:
-41 016.24 USD (1 769 005 pips)
最大連続の勝ち:
119 (2 845.04 USD)
最大連続利益:
6 225.67 USD (109)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
46.21%
最大入金額:
1.00%
最近のトレード:
1 分前
1週間当たりの取引:
3467
平均保有時間:
13 分
リカバリーファクター:
4.36
長いトレード:
6 073 (44.72%)
短いトレード:
7 507 (55.28%)
プロフィットファクター:
1.72
期待されたペイオフ:
2.18 USD
平均利益:
8.33 USD
平均損失:
-8.04 USD
最大連続の負け:
63 (-6 602.03 USD)
最大連続損失:
-6 602.03 USD (63)
月間成長:
29.63%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 049.61 USD
最大の:
6 800.34 USD (6.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.43% (6 800.34 USD)
エクイティによる:
2.53% (3 285.99 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|13580
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.sv
|30K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.sv
|166K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TrijayaPratamaFutures-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
