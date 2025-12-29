SeñalesSecciones
EA Follow Trend V3
Rido Irwansyah

EA Follow Trend V3

Rido Irwansyah
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 30%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
13 413
Transacciones Rentables:
8 379 (62.46%)
Transacciones Irrentables:
5 034 (37.53%)
Mejor transacción:
331.50 USD
Peor transacción:
-210.99 USD
Beneficio Bruto:
69 009.58 USD (1 909 896 pips)
Pérdidas Brutas:
-39 358.44 USD (1 724 066 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
119 (2 845.04 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6 225.67 USD (109)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
84.33%
Carga máxima del depósito:
0.20%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
3326
Tiempo medio de espera:
13 minutos
Factor de Recuperación:
4.36
Transacciones Largas:
6 073 (45.28%)
Transacciones Cortas:
7 340 (54.72%)
Factor de Beneficio:
1.75
Beneficio Esperado:
2.21 USD
Beneficio medio:
8.24 USD
Pérdidas medias:
-7.82 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
63 (-6 602.03 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 602.03 USD (63)
Crecimiento al mes:
29.65%
Trading algorítmico:
89%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 049.61 USD
Máxima:
6 800.34 USD (6.43%)
Reducción relativa:
De balance:
6.43% (6 800.34 USD)
De fondos:
0.31% (393.89 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.sv 13413
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.sv 30K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.sv 186K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +331.50 USD
Peor transacción: -211 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 109
Máximo de pérdidas consecutivas: 63
Beneficio máximo consecutivo: +2 845.04 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6 602.03 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TrijayaPratamaFutures-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.29 08:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 08:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
