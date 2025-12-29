- Incremento
Total de Trades:
13 413
Transacciones Rentables:
8 379 (62.46%)
Transacciones Irrentables:
5 034 (37.53%)
Mejor transacción:
331.50 USD
Peor transacción:
-210.99 USD
Beneficio Bruto:
69 009.58 USD (1 909 896 pips)
Pérdidas Brutas:
-39 358.44 USD (1 724 066 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
119 (2 845.04 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6 225.67 USD (109)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
84.33%
Carga máxima del depósito:
0.20%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
3326
Tiempo medio de espera:
13 minutos
Factor de Recuperación:
4.36
Transacciones Largas:
6 073 (45.28%)
Transacciones Cortas:
7 340 (54.72%)
Factor de Beneficio:
1.75
Beneficio Esperado:
2.21 USD
Beneficio medio:
8.24 USD
Pérdidas medias:
-7.82 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
63 (-6 602.03 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 602.03 USD (63)
Crecimiento al mes:
29.65%
Trading algorítmico:
89%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 049.61 USD
Máxima:
6 800.34 USD (6.43%)
Reducción relativa:
De balance:
6.43% (6 800.34 USD)
De fondos:
0.31% (393.89 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|13413
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.sv
|30K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.sv
|186K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +331.50 USD
Peor transacción: -211 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 109
Máximo de pérdidas consecutivas: 63
Beneficio máximo consecutivo: +2 845.04 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6 602.03 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TrijayaPratamaFutures-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
30%
0
0
USD
USD
130K
USD
USD
5
89%
13 413
62%
84%
1.75
2.21
USD
USD
6%
1:400