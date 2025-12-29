- 자본
트레이드:
16 581
이익 거래:
10 260 (61.87%)
손실 거래:
6 321 (38.12%)
최고의 거래:
331.50 USD
최악의 거래:
-210.99 USD
총 수익:
85 065.10 USD (2 405 286 pips)
총 손실:
-49 707.61 USD (2 211 373 pips)
연속 최대 이익:
119 (2 845.04 USD)
연속 최대 이익:
6 225.67 USD (109)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
57.73%
최대 입금량:
1.00%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
2059
평균 유지 시간:
12 분
회복 요인:
5.20
롱(주식매수):
7 717 (46.54%)
숏(주식차입매도):
8 864 (53.46%)
수익 요인:
1.71
기대수익:
2.13 USD
평균 이익:
8.29 USD
평균 손실:
-7.86 USD
연속 최대 손실:
63 (-6 602.03 USD)
연속 최대 손실:
-6 602.03 USD (63)
월별 성장률:
36.18%
Algo 트레이딩:
90%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 049.61 USD
최대한의:
6 800.34 USD (6.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.43% (6 800.34 USD)
자본금별:
2.53% (3 285.99 USD)
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TrijayaPratamaFutures-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
