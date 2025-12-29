- 成长
交易:
13 413
盈利交易:
8 379 (62.46%)
亏损交易:
5 034 (37.53%)
最好交易:
331.50 USD
最差交易:
-210.99 USD
毛利:
69 009.58 USD (1 909 896 pips)
毛利亏损:
-39 358.44 USD (1 724 066 pips)
最大连续赢利:
119 (2 845.04 USD)
最大连续盈利:
6 225.67 USD (109)
夏普比率:
0.11
交易活动:
84.33%
最大入金加载:
0.20%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
3326
平均持有时间:
13 分钟
采收率:
4.36
长期交易:
6 073 (45.28%)
短期交易:
7 340 (54.72%)
利润因子:
1.75
预期回报:
2.21 USD
平均利润:
8.24 USD
平均损失:
-7.82 USD
最大连续失误:
63 (-6 602.03 USD)
最大连续亏损:
-6 602.03 USD (63)
每月增长:
29.65%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
1 049.61 USD
最大值:
6 800.34 USD (6.43%)
相对跌幅:
结余:
6.43% (6 800.34 USD)
净值:
0.31% (393.89 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|13413
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.sv
|30K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.sv
|186K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +331.50 USD
最差交易: -211 USD
最大连续赢利: 109
最大连续失误: 63
最大连续盈利: +2 845.04 USD
最大连续亏损: -6 602.03 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TrijayaPratamaFutures-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
