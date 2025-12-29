SinaisSeções
Rido Irwansyah

EA Follow Trend V3

Rido Irwansyah
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 30%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
13 515
Negociações com lucro:
8 450 (62.52%)
Negociações com perda:
5 065 (37.48%)
Melhor negociação:
331.50 USD
Pior negociação:
-210.99 USD
Lucro bruto:
69 285.63 USD (1 926 459 pips)
Perda bruta:
-39 424.52 USD (1 729 923 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
119 (2 845.04 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6 225.67 USD (109)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
46.21%
Depósito máximo carregado:
0.20%
Último negócio:
1 minutos atrás
Negociações por semana:
3429
Tempo médio de espera:
13 minutos
Fator de recuperação:
4.39
Negociações longas:
6 073 (44.94%)
Negociações curtas:
7 442 (55.06%)
Fator de lucro:
1.76
Valor esperado:
2.21 USD
Lucro médio:
8.20 USD
Perda média:
-7.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
63 (-6 602.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 602.03 USD (63)
Crescimento mensal:
29.86%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 049.61 USD
Máximo:
6 800.34 USD (6.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.43% (6 800.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.31% (393.89 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.sv 13515
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.sv 30K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.sv 197K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +331.50 USD
Pior negociação: -211 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 109
Máximo de perdas consecutivas: 63
Máximo lucro consecutivo: +2 845.04 USD
Máxima perda consecutiva: -6 602.03 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TrijayaPratamaFutures-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

More info WA : 082128769785
Sem comentários
2025.12.29 08:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 08:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
