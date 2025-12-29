- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
13 515
Negociações com lucro:
8 450 (62.52%)
Negociações com perda:
5 065 (37.48%)
Melhor negociação:
331.50 USD
Pior negociação:
-210.99 USD
Lucro bruto:
69 285.63 USD (1 926 459 pips)
Perda bruta:
-39 424.52 USD (1 729 923 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
119 (2 845.04 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6 225.67 USD (109)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
46.21%
Depósito máximo carregado:
0.20%
Último negócio:
1 minutos atrás
Negociações por semana:
3429
Tempo médio de espera:
13 minutos
Fator de recuperação:
4.39
Negociações longas:
6 073 (44.94%)
Negociações curtas:
7 442 (55.06%)
Fator de lucro:
1.76
Valor esperado:
2.21 USD
Lucro médio:
8.20 USD
Perda média:
-7.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
63 (-6 602.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 602.03 USD (63)
Crescimento mensal:
29.86%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 049.61 USD
Máximo:
6 800.34 USD (6.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.43% (6 800.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.31% (393.89 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|13515
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.sv
|30K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.sv
|197K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +331.50 USD
Pior negociação: -211 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 109
Máximo de perdas consecutivas: 63
Máximo lucro consecutivo: +2 845.04 USD
Máxima perda consecutiva: -6 602.03 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TrijayaPratamaFutures-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
