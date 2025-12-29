SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / EA Follow Trend V3
Rido Irwansyah

EA Follow Trend V3

Rido Irwansyah
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 30%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
13 665
Gewinntrades:
8 526 (62.39%)
Verlusttrades:
5 139 (37.61%)
Bester Trade:
331.50 USD
Schlechtester Trade:
-210.99 USD
Bruttoprofit:
70 933.93 USD (1 946 052 pips)
Bruttoverlust:
-41 167.22 USD (1 780 287 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
119 (2 845.04 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 225.67 USD (109)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
46.21%
Max deposit load:
1.00%
Letzter Trade:
0 Minuten
Trades pro Woche:
3496
Durchschn. Haltezeit:
13 Minuten
Erholungsfaktor:
4.38
Long-Positionen:
6 073 (44.44%)
Short-Positionen:
7 592 (55.56%)
Profit-Faktor:
1.72
Mathematische Gewinnerwartung:
2.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.01 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
63 (-6 602.03 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 602.03 USD (63)
Wachstum pro Monat :
29.77%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 049.61 USD
Maximaler:
6 800.34 USD (6.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.43% (6 800.34 USD)
Kapital:
2.53% (3 285.99 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.sv 13665
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.sv 30K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.sv 166K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +331.50 USD
Schlechtester Trade: -211 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 109
Max. aufeinandergehende Verluste: 63
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 845.04 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6 602.03 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TrijayaPratamaFutures-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

More info WA : 082128769785
Keine Bewertungen
2025.12.29 08:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 08:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
EA Follow Trend V3
30 USD pro Monat
30%
0
0
USD
130K
USD
5
89%
13 665
62%
46%
1.72
2.18
USD
6%
1:400
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.