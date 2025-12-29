- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
13 665
Gewinntrades:
8 526 (62.39%)
Verlusttrades:
5 139 (37.61%)
Bester Trade:
331.50 USD
Schlechtester Trade:
-210.99 USD
Bruttoprofit:
70 933.93 USD (1 946 052 pips)
Bruttoverlust:
-41 167.22 USD (1 780 287 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
119 (2 845.04 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 225.67 USD (109)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
46.21%
Max deposit load:
1.00%
Letzter Trade:
0 Minuten
Trades pro Woche:
3496
Durchschn. Haltezeit:
13 Minuten
Erholungsfaktor:
4.38
Long-Positionen:
6 073 (44.44%)
Short-Positionen:
7 592 (55.56%)
Profit-Faktor:
1.72
Mathematische Gewinnerwartung:
2.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.01 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
63 (-6 602.03 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 602.03 USD (63)
Wachstum pro Monat :
29.77%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 049.61 USD
Maximaler:
6 800.34 USD (6.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.43% (6 800.34 USD)
Kapital:
2.53% (3 285.99 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|13665
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.sv
|30K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.sv
|166K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +331.50 USD
Schlechtester Trade: -211 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 109
Max. aufeinandergehende Verluste: 63
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 845.04 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6 602.03 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TrijayaPratamaFutures-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
30%
0
0
USD
USD
130K
USD
USD
5
89%
13 665
62%
46%
1.72
2.18
USD
USD
6%
1:400