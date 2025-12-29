- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
13 426
Прибыльных трейдов:
8 386 (62.46%)
Убыточных трейдов:
5 040 (37.54%)
Лучший трейд:
331.50 USD
Худший трейд:
-210.99 USD
Общая прибыль:
69 047.02 USD (1 911 293 pips)
Общий убыток:
-39 370.10 USD (1 725 174 pips)
Макс. серия выигрышей:
119 (2 845.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 225.67 USD (109)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
46.21%
Макс. загрузка депозита:
0.20%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
3342
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
4.36
Длинных трейдов:
6 073 (45.23%)
Коротких трейдов:
7 353 (54.77%)
Профит фактор:
1.75
Мат. ожидание:
2.21 USD
Средняя прибыль:
8.23 USD
Средний убыток:
-7.81 USD
Макс. серия проигрышей:
63 (-6 602.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 602.03 USD (63)
Прирост в месяц:
29.68%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 049.61 USD
Максимальная:
6 800.34 USD (6.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.43% (6 800.34 USD)
По эквити:
0.31% (393.89 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|13426
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.sv
|30K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.sv
|186K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +331.50 USD
Худший трейд: -211 USD
Макс. серия выигрышей: 109
Макс. серия проигрышей: 63
Макс. прибыль в серии: +2 845.04 USD
Макс. убыток в серии: -6 602.03 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
More info WA : 082128769785
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
30%
0
0
USD
USD
130K
USD
USD
5
89%
13 426
62%
46%
1.75
2.21
USD
USD
6%
1:400