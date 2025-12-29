СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / EA Follow Trend V3
Rido Irwansyah

EA Follow Trend V3

Rido Irwansyah
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 30%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
13 426
Прибыльных трейдов:
8 386 (62.46%)
Убыточных трейдов:
5 040 (37.54%)
Лучший трейд:
331.50 USD
Худший трейд:
-210.99 USD
Общая прибыль:
69 047.02 USD (1 911 293 pips)
Общий убыток:
-39 370.10 USD (1 725 174 pips)
Макс. серия выигрышей:
119 (2 845.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 225.67 USD (109)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
46.21%
Макс. загрузка депозита:
0.20%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
3342
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
4.36
Длинных трейдов:
6 073 (45.23%)
Коротких трейдов:
7 353 (54.77%)
Профит фактор:
1.75
Мат. ожидание:
2.21 USD
Средняя прибыль:
8.23 USD
Средний убыток:
-7.81 USD
Макс. серия проигрышей:
63 (-6 602.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 602.03 USD (63)
Прирост в месяц:
29.68%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 049.61 USD
Максимальная:
6 800.34 USD (6.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.43% (6 800.34 USD)
По эквити:
0.31% (393.89 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.sv 13426
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.sv 30K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.sv 186K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +331.50 USD
Худший трейд: -211 USD
Макс. серия выигрышей: 109
Макс. серия проигрышей: 63
Макс. прибыль в серии: +2 845.04 USD
Макс. убыток в серии: -6 602.03 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

More info WA : 082128769785
Нет отзывов
2025.12.29 08:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 08:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.