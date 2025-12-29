- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13 705
Profit Trade:
8 540 (62.31%)
Loss Trade:
5 165 (37.69%)
Best Trade:
331.50 USD
Worst Trade:
-210.99 USD
Profitto lordo:
71 111.71 USD (1 949 092 pips)
Perdita lorda:
-41 308.42 USD (1 790 148 pips)
Vincite massime consecutive:
119 (2 845.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 225.67 USD (109)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
46.21%
Massimo carico di deposito:
1.00%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
3505
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
4.38
Long Trade:
6 073 (44.31%)
Short Trade:
7 632 (55.69%)
Fattore di profitto:
1.72
Profitto previsto:
2.17 USD
Profitto medio:
8.33 USD
Perdita media:
-8.00 USD
Massime perdite consecutive:
63 (-6 602.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 602.03 USD (63)
Crescita mensile:
29.80%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 049.61 USD
Massimale:
6 800.34 USD (6.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.43% (6 800.34 USD)
Per equità:
2.53% (3 285.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|13705
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.sv
|30K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.sv
|159K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +331.50 USD
Worst Trade: -211 USD
Vincite massime consecutive: 109
Massime perdite consecutive: 63
Massimo profitto consecutivo: +2 845.04 USD
Massima perdita consecutiva: -6 602.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TrijayaPratamaFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
More info WA : 082128769785
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
30%
0
0
USD
USD
130K
USD
USD
5
89%
13 705
62%
46%
1.72
2.17
USD
USD
6%
1:400