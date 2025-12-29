- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
13 (65.00%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (35.00%)
En iyi işlem:
453.62 USD
En kötü işlem:
-282.26 USD
Brüt kâr:
1 684.04 USD (230 081 pips)
Brüt zarar:
-438.48 USD (33 986 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (1 684.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 684.04 USD (13)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
35.69%
Maks. mevduat yükü:
10.93%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
48 dakika
Düzelme faktörü:
3.10
Alış işlemleri:
9 (45.00%)
Satış işlemleri:
11 (55.00%)
Kâr faktörü:
3.84
Beklenen getiri:
62.28 USD
Ortalama kâr:
129.54 USD
Ortalama zarar:
-62.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-402.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-402.08 USD (4)
Aylık büyüme:
24.91%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.40 USD
Maksimum:
402.08 USD (6.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.05% (402.08 USD)
Varlığa göre:
14.99% (909.70 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|8
|XAUUSD
|6
|BTCUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSD
|-18
|XAUUSD
|652
|BTCUSD
|611
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSD
|-2.4K
|XAUUSD
|13K
|BTCUSD
|185K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +453.62 USD
En kötü işlem: -282 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 684.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -402.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|54.64 × 160
