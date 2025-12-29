- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
20
Gewinntrades:
13 (65.00%)
Verlusttrades:
7 (35.00%)
Bester Trade:
453.62 USD
Schlechtester Trade:
-282.26 USD
Bruttoprofit:
1 684.04 USD (230 081 pips)
Bruttoverlust:
-438.48 USD (33 986 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (1 684.04 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 684.04 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.47
Trading-Aktivität:
35.69%
Max deposit load:
10.93%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
48 Minuten
Erholungsfaktor:
3.10
Long-Positionen:
9 (45.00%)
Short-Positionen:
11 (55.00%)
Profit-Faktor:
3.84
Mathematische Gewinnerwartung:
62.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
129.54 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-62.64 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-402.08 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-402.08 USD (4)
Wachstum pro Monat :
24.91%
Algo-Trading:
90%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
36.40 USD
Maximaler:
402.08 USD (6.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.05% (402.08 USD)
Kapital:
14.99% (909.70 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|8
|XAUUSD
|6
|BTCUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|ETHUSD
|-18
|XAUUSD
|652
|BTCUSD
|611
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|ETHUSD
|-2.4K
|XAUUSD
|13K
|BTCUSD
|185K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +453.62 USD
Schlechtester Trade: -282 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 684.04 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -402.08 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.22 × 159
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
100 USD pro Monat
25%
0
0
USD
USD
6.2K
USD
USD
1
90%
20
65%
36%
3.84
62.28
USD
USD
15%
1:200