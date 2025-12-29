СигналыРазделы
Yi Jian Feng

Trend Scalp

Yi Jian Feng
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 31%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
13 (68.42%)
Убыточных трейдов:
6 (31.58%)
Лучший трейд:
453.62 USD
Худший трейд:
-90.43 USD
Общая прибыль:
1 684.04 USD (230 081 pips)
Общий убыток:
-156.22 USD (24 881 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (1 684.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 684.04 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.66
Торговая активность:
32.68%
Макс. загрузка депозита:
10.93%
Последний трейд:
24 минуты
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
48 минут
Фактор восстановления:
12.75
Длинных трейдов:
8 (42.11%)
Коротких трейдов:
11 (57.89%)
Профит фактор:
10.78
Мат. ожидание:
80.41 USD
Средняя прибыль:
129.54 USD
Средний убыток:
-26.04 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-119.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-119.82 USD (3)
Прирост в месяц:
30.56%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
36.40 USD
Максимальная:
119.82 USD (1.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.80% (119.82 USD)
По эквити:
14.99% (909.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
ETHUSD 8
BTCUSD 6
XAUUSD 5
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
ETHUSD -18
BTCUSD 611
XAUUSD 935
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
ETHUSD -2.4K
BTCUSD 185K
XAUUSD 23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +453.62 USD
Худший трейд: -90 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 684.04 USD
Макс. убыток в серии: -119.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
54.99 × 159
ICMarketsSC-MT5-2
70.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.29 06:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 06:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
