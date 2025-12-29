- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
13 (68.42%)
Убыточных трейдов:
6 (31.58%)
Лучший трейд:
453.62 USD
Худший трейд:
-90.43 USD
Общая прибыль:
1 684.04 USD (230 081 pips)
Общий убыток:
-156.22 USD (24 881 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (1 684.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 684.04 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.66
Торговая активность:
32.68%
Макс. загрузка депозита:
10.93%
Последний трейд:
24 минуты
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
48 минут
Фактор восстановления:
12.75
Длинных трейдов:
8 (42.11%)
Коротких трейдов:
11 (57.89%)
Профит фактор:
10.78
Мат. ожидание:
80.41 USD
Средняя прибыль:
129.54 USD
Средний убыток:
-26.04 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-119.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-119.82 USD (3)
Прирост в месяц:
30.56%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
36.40 USD
Максимальная:
119.82 USD (1.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.80% (119.82 USD)
По эквити:
14.99% (909.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|8
|BTCUSD
|6
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ETHUSD
|-18
|BTCUSD
|611
|XAUUSD
|935
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ETHUSD
|-2.4K
|BTCUSD
|185K
|XAUUSD
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +453.62 USD
Худший трейд: -90 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 684.04 USD
Макс. убыток в серии: -119.82 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|54.99 × 159
|
ICMarketsSC-MT5-2
|70.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
31%
0
0
USD
USD
6.5K
USD
USD
1
85%
19
68%
33%
10.77
80.41
USD
USD
15%
1:200