- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
19
盈利交易:
13 (68.42%)
亏损交易:
6 (31.58%)
最好交易:
453.62 USD
最差交易:
-90.43 USD
毛利:
1 684.04 USD (230 081 pips)
毛利亏损:
-156.22 USD (24 881 pips)
最大连续赢利:
13 (1 684.04 USD)
最大连续盈利:
1 684.04 USD (13)
夏普比率:
0.66
交易活动:
75.88%
最大入金加载:
10.93%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
48 分钟
采收率:
12.75
长期交易:
8 (42.11%)
短期交易:
11 (57.89%)
利润因子:
10.78
预期回报:
80.41 USD
平均利润:
129.54 USD
平均损失:
-26.04 USD
最大连续失误:
3 (-119.82 USD)
最大连续亏损:
-119.82 USD (3)
每月增长:
30.56%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
36.40 USD
最大值:
119.82 USD (1.80%)
相对跌幅:
结余:
1.80% (119.82 USD)
净值:
14.99% (909.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|8
|BTCUSD
|6
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ETHUSD
|-18
|BTCUSD
|611
|XAUUSD
|935
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ETHUSD
|-2.4K
|BTCUSD
|185K
|XAUUSD
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
