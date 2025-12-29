- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
20
利益トレード:
13 (65.00%)
損失トレード:
7 (35.00%)
ベストトレード:
453.62 USD
最悪のトレード:
-282.26 USD
総利益:
1 684.04 USD (230 081 pips)
総損失:
-438.48 USD (33 986 pips)
最大連続の勝ち:
13 (1 684.04 USD)
最大連続利益:
1 684.04 USD (13)
シャープレシオ:
0.47
取引アクティビティ:
35.69%
最大入金額:
10.93%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
48 分
リカバリーファクター:
3.10
長いトレード:
9 (45.00%)
短いトレード:
11 (55.00%)
プロフィットファクター:
3.84
期待されたペイオフ:
62.28 USD
平均利益:
129.54 USD
平均損失:
-62.64 USD
最大連続の負け:
4 (-402.08 USD)
最大連続損失:
-402.08 USD (4)
月間成長:
24.91%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
36.40 USD
最大の:
402.08 USD (6.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.05% (402.08 USD)
エクイティによる:
14.99% (909.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|8
|XAUUSD
|6
|BTCUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|ETHUSD
|-18
|XAUUSD
|652
|BTCUSD
|611
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|ETHUSD
|-2.4K
|XAUUSD
|13K
|BTCUSD
|185K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.22 × 159
