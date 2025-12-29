- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
13 (65.00%)
Loss Trade:
7 (35.00%)
Best Trade:
453.62 USD
Worst Trade:
-282.26 USD
Profitto lordo:
1 684.04 USD (230 081 pips)
Perdita lorda:
-438.48 USD (33 986 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (1 684.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 684.04 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
35.69%
Massimo carico di deposito:
10.93%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
48 minuti
Fattore di recupero:
3.10
Long Trade:
9 (45.00%)
Short Trade:
11 (55.00%)
Fattore di profitto:
3.84
Profitto previsto:
62.28 USD
Profitto medio:
129.54 USD
Perdita media:
-62.64 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-402.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-402.08 USD (4)
Crescita mensile:
24.91%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.40 USD
Massimale:
402.08 USD (6.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.05% (402.08 USD)
Per equità:
14.99% (909.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|8
|XAUUSD
|6
|BTCUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|-18
|XAUUSD
|652
|BTCUSD
|611
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|-2.4K
|XAUUSD
|13K
|BTCUSD
|185K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +453.62 USD
Worst Trade: -282 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 684.04 USD
Massima perdita consecutiva: -402.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|54.64 × 160
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
25%
0
0
USD
USD
6.2K
USD
USD
1
90%
20
65%
36%
3.84
62.28
USD
USD
15%
1:200