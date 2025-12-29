- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
20
Negociações com lucro:
13 (65.00%)
Negociações com perda:
7 (35.00%)
Melhor negociação:
453.62 USD
Pior negociação:
-282.26 USD
Lucro bruto:
1 684.04 USD (230 081 pips)
Perda bruta:
-438.48 USD (33 986 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (1 684.04 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 684.04 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.47
Atividade de negociação:
35.69%
Depósito máximo carregado:
10.93%
Último negócio:
44 minutos atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
48 minutos
Fator de recuperação:
3.10
Negociações longas:
9 (45.00%)
Negociações curtas:
11 (55.00%)
Fator de lucro:
3.84
Valor esperado:
62.28 USD
Lucro médio:
129.54 USD
Perda média:
-62.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-402.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-402.08 USD (4)
Crescimento mensal:
24.91%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
36.40 USD
Máximo:
402.08 USD (6.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.05% (402.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.99% (909.70 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|8
|XAUUSD
|6
|BTCUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|ETHUSD
|-18
|XAUUSD
|652
|BTCUSD
|611
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|ETHUSD
|-2.4K
|XAUUSD
|13K
|BTCUSD
|185K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +453.62 USD
Pior negociação: -282 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +1 684.04 USD
Máxima perda consecutiva: -402.08 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.64 × 159
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
25%
0
0
USD
USD
6.2K
USD
USD
1
90%
20
65%
36%
3.84
62.28
USD
USD
15%
1:200