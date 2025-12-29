- Incremento
Total de Trades:
19
Transacciones Rentables:
13 (68.42%)
Transacciones Irrentables:
6 (31.58%)
Mejor transacción:
453.62 USD
Peor transacción:
-90.43 USD
Beneficio Bruto:
1 684.04 USD (230 081 pips)
Pérdidas Brutas:
-156.22 USD (24 881 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (1 684.04 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 684.04 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.66
Actividad comercial:
75.88%
Carga máxima del depósito:
10.93%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
48 minutos
Factor de Recuperación:
12.75
Transacciones Largas:
8 (42.11%)
Transacciones Cortas:
11 (57.89%)
Factor de Beneficio:
10.78
Beneficio Esperado:
80.41 USD
Beneficio medio:
129.54 USD
Pérdidas medias:
-26.04 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-119.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-119.82 USD (3)
Crecimiento al mes:
30.56%
Trading algorítmico:
89%
Reducción de balance:
Absoluto:
36.40 USD
Máxima:
119.82 USD (1.80%)
Reducción relativa:
De balance:
1.80% (119.82 USD)
De fondos:
14.99% (909.70 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|8
|BTCUSD
|6
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|ETHUSD
|-18
|BTCUSD
|611
|XAUUSD
|935
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|ETHUSD
|-2.4K
|BTCUSD
|185K
|XAUUSD
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.34 × 158
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
