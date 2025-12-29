- 자본
- 축소
트레이드:
202
이익 거래:
135 (66.83%)
손실 거래:
67 (33.17%)
최고의 거래:
593.28 USD
최악의 거래:
-1 660.93 USD
총 수익:
19 814.68 USD (1 485 516 pips)
총 손실:
-18 145.62 USD (1 449 596 pips)
연속 최대 이익:
14 (2 114.91 USD)
연속 최대 이익:
2 114.91 USD (14)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
54.13%
최대 입금량:
27.02%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
84
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.24
롱(주식매수):
124 (61.39%)
숏(주식차입매도):
78 (38.61%)
수익 요인:
1.09
기대수익:
8.26 USD
평균 이익:
146.78 USD
평균 손실:
-270.83 USD
연속 최대 손실:
5 (-776.61 USD)
연속 최대 손실:
-1 660.93 USD (1)
월별 성장률:
33.38%
Algo 트레이딩:
82%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
36.40 USD
최대한의:
6 966.57 USD (52.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
52.46% (6 966.57 USD)
자본금별:
15.85% (1 356.31 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|BTCUSD
|63
|ETHUSD
|41
|USDJPY
|8
|USTEC
|7
|US30
|6
|JP225
|5
|EURUSD
|4
|US500
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|866
|BTCUSD
|203
|ETHUSD
|203
|USDJPY
|244
|USTEC
|-299
|US30
|151
|JP225
|245
|EURUSD
|21
|US500
|36
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|44K
|BTCUSD
|21K
|ETHUSD
|6.9K
|USDJPY
|1.2K
|USTEC
|-47K
|US30
|2.9K
|JP225
|5.4K
|EURUSD
|55
|US500
|1.9K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +593.28 USD
최악의 거래: -1 661 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +2 114.91 USD
연속 최대 손실: -776.61 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real31
|11.18 × 22
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
33%
0
0
USD
USD
6.7K
USD
USD
3
82%
202
66%
54%
1.09
8.26
USD
USD
52%
1:200