İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
17 (45.94%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (54.05%)
En iyi işlem:
113.51 USD
En kötü işlem:
-66.01 USD
Brüt kâr:
886.11 USD (48 964 pips)
Brüt zarar:
-822.02 USD (43 419 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (297.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
297.13 USD (4)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
19.01%
Maks. mevduat yükü:
60.22%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.22
Alış işlemleri:
17 (45.95%)
Satış işlemleri:
20 (54.05%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
1.73 USD
Ortalama kâr:
52.12 USD
Ortalama zarar:
-41.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-182.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-182.75 USD (4)
Aylık büyüme:
3.13%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
295.12 USD (22.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.28% (295.12 USD)
Varlığa göre:
8.70% (86.88 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USTEC
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USTEC
|64
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USTEC
|5.5K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +113.51 USD
En kötü işlem: -66 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +297.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -182.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Personal watching.
5% risk.
İnceleme yok
