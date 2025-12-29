- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
37
Transacciones Rentables:
17 (45.94%)
Transacciones Irrentables:
20 (54.05%)
Mejor transacción:
113.51 USD
Peor transacción:
-66.01 USD
Beneficio Bruto:
886.11 USD (48 964 pips)
Pérdidas Brutas:
-822.02 USD (43 419 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (297.13 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
297.13 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
19.01%
Carga máxima del depósito:
60.22%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.22
Transacciones Largas:
17 (45.95%)
Transacciones Cortas:
20 (54.05%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
1.73 USD
Beneficio medio:
52.12 USD
Pérdidas medias:
-41.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-182.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-182.75 USD (4)
Crecimiento al mes:
3.13%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
295.12 USD (22.77%)
Reducción relativa:
De balance:
26.28% (295.12 USD)
De fondos:
8.70% (86.88 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USTEC
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USTEC
|64
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USTEC
|5.5K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +113.51 USD
Peor transacción: -66 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +297.13 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -182.75 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.38 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|19.36 × 25
|
Tickmill-Live
|19.40 × 10305
|
TickmillUK-Live
|20.21 × 345
Personal watching.
5% risk.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
999 USD al mes
3%
0
0
USD
USD
856
USD
USD
3
100%
37
45%
19%
1.07
1.73
USD
USD
26%
1:500