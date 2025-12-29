- Crescimento
Negociações:
37
Negociações com lucro:
17 (45.94%)
Negociações com perda:
20 (54.05%)
Melhor negociação:
113.51 USD
Pior negociação:
-66.01 USD
Lucro bruto:
886.11 USD (48 964 pips)
Perda bruta:
-822.02 USD (43 419 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (297.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
297.13 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
19.01%
Depósito máximo carregado:
60.22%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.22
Negociações longas:
17 (45.95%)
Negociações curtas:
20 (54.05%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
1.73 USD
Lucro médio:
52.12 USD
Perda média:
-41.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-182.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-182.75 USD (4)
Crescimento mensal:
3.13%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
295.12 USD (22.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.28% (295.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.70% (86.88 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USTEC
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USTEC
|64
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USTEC
|5.5K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +113.51 USD
Pior negociação: -66 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +297.13 USD
Máxima perda consecutiva: -182.75 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.38 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|19.36 × 25
|
Tickmill-Live
|19.40 × 10305
|
TickmillUK-Live
|20.21 × 345
Personal watching.
5% risk.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
3%
0
0
USD
USD
856
USD
USD
3
100%
37
45%
19%
1.07
1.73
USD
USD
26%
1:500