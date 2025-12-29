- 자본
- 축소
트레이드:
37
이익 거래:
17 (45.94%)
손실 거래:
20 (54.05%)
최고의 거래:
113.51 USD
최악의 거래:
-66.01 USD
총 수익:
886.11 USD (48 964 pips)
총 손실:
-822.02 USD (43 419 pips)
연속 최대 이익:
4 (297.13 USD)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
19.01%
최대 입금량:
60.22%
최근 거래:
24 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.22
롱(주식매수):
17 (45.95%)
숏(주식차입매도):
20 (54.05%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
1.73 USD
평균 이익:
52.12 USD
평균 손실:
-41.10 USD
연속 최대 손실:
4 (-182.75 USD)
월별 성장률:
3.13%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
295.12 USD (22.77%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.28% (295.12 USD)
자본금별:
8.70% (86.88 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USTEC
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USTEC
|64
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USTEC
|5.5K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +113.51 USD
최악의 거래: -66 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +297.13 USD
연속 최대 손실: -182.75 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Personal watching.
5% risk.
