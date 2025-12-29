Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TickmillEU-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 1.38 × 29 ICMarketsSC-MT5 19.36 × 25 Tickmill-Live 19.40 × 10305 TickmillUK-Live 20.21 × 345 Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen oderund den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen