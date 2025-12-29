- Wachstum
Trades insgesamt:
37
Gewinntrades:
17 (45.94%)
Verlusttrades:
20 (54.05%)
Bester Trade:
113.51 USD
Schlechtester Trade:
-66.01 USD
Bruttoprofit:
886.11 USD (48 964 pips)
Bruttoverlust:
-822.02 USD (43 419 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (297.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
297.13 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
19.01%
Max deposit load:
60.22%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.22
Long-Positionen:
17 (45.95%)
Short-Positionen:
20 (54.05%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
1.73 USD
Durchschnittlicher Profit:
52.12 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-41.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-182.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-182.75 USD (4)
Wachstum pro Monat :
3.13%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
295.12 USD (22.77%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.28% (295.12 USD)
Kapital:
8.70% (86.88 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USTEC
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USTEC
|64
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USTEC
|5.5K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Bester Trade: +113.51 USD
Schlechtester Trade: -66 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +297.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -182.75 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.38 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|19.36 × 25
|
Tickmill-Live
|19.40 × 10305
|
TickmillUK-Live
|20.21 × 345
Personal watching.
5% risk.
