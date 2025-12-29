- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
37
利益トレード:
17 (45.94%)
損失トレード:
20 (54.05%)
ベストトレード:
113.51 USD
最悪のトレード:
-66.01 USD
総利益:
886.11 USD (48 964 pips)
総損失:
-822.02 USD (43 419 pips)
最大連続の勝ち:
4 (297.13 USD)
最大連続利益:
297.13 USD (4)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
19.01%
最大入金額:
60.22%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.22
長いトレード:
17 (45.95%)
短いトレード:
20 (54.05%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
1.73 USD
平均利益:
52.12 USD
平均損失:
-41.10 USD
最大連続の負け:
4 (-182.75 USD)
最大連続損失:
-182.75 USD (4)
月間成長:
3.13%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
295.12 USD (22.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.28% (295.12 USD)
エクイティによる:
8.70% (86.88 USD)
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +113.51 USD
最悪のトレード: -66 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +297.13 USD
最大連続損失: -182.75 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.38 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|19.36 × 25
|
Tickmill-Live
|19.40 × 10305
|
TickmillUK-Live
|20.21 × 345
Personal watching.
5% risk.
レビューなし
