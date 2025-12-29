СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / USTEC Tickmill MT5
Qi Kai Fan

USTEC Tickmill MT5

Qi Kai Fan
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 3%
Tickmill-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
17 (45.94%)
Убыточных трейдов:
20 (54.05%)
Лучший трейд:
113.51 USD
Худший трейд:
-66.01 USD
Общая прибыль:
886.11 USD (48 964 pips)
Общий убыток:
-822.02 USD (43 419 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (297.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
297.13 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
19.01%
Макс. загрузка депозита:
60.22%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.22
Длинных трейдов:
17 (45.95%)
Коротких трейдов:
20 (54.05%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
1.73 USD
Средняя прибыль:
52.12 USD
Средний убыток:
-41.10 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-182.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-182.75 USD (4)
Прирост в месяц:
3.13%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
295.12 USD (22.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.28% (295.12 USD)
По эквити:
8.70% (86.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USTEC 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USTEC 64
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USTEC 5.5K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +113.51 USD
Худший трейд: -66 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +297.13 USD
Макс. убыток в серии: -182.75 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.38 × 29
ICMarketsSC-MT5
19.36 × 25
Tickmill-Live
19.40 × 10305
TickmillUK-Live
20.21 × 345
Personal watching.

5% risk.

Нет отзывов
2026.01.14 15:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.13 14:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.13 11:28
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.13 10:15
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 16 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 09:20
Share of trading days is too low
2025.12.29 09:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 05:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 05:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 05:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.29 05:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 05:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
