- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
17 (45.94%)
Убыточных трейдов:
20 (54.05%)
Лучший трейд:
113.51 USD
Худший трейд:
-66.01 USD
Общая прибыль:
886.11 USD (48 964 pips)
Общий убыток:
-822.02 USD (43 419 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (297.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
297.13 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
19.01%
Макс. загрузка депозита:
60.22%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.22
Длинных трейдов:
17 (45.95%)
Коротких трейдов:
20 (54.05%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
1.73 USD
Средняя прибыль:
52.12 USD
Средний убыток:
-41.10 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-182.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-182.75 USD (4)
Прирост в месяц:
3.13%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
295.12 USD (22.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.28% (295.12 USD)
По эквити:
8.70% (86.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USTEC
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USTEC
|64
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USTEC
|5.5K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +113.51 USD
Худший трейд: -66 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +297.13 USD
Макс. убыток в серии: -182.75 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.38 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|19.36 × 25
|
Tickmill-Live
|19.40 × 10305
|
TickmillUK-Live
|20.21 × 345
Personal watching.
5% risk.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
856
USD
USD
3
100%
37
45%
19%
1.07
1.73
USD
USD
26%
1:500