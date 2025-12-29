- Crescita
Trade:
37
Profit Trade:
17 (45.94%)
Loss Trade:
20 (54.05%)
Best Trade:
113.51 USD
Worst Trade:
-66.01 USD
Profitto lordo:
886.11 USD (48 964 pips)
Perdita lorda:
-822.02 USD (43 419 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (297.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
297.13 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
19.01%
Massimo carico di deposito:
60.22%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.22
Long Trade:
17 (45.95%)
Short Trade:
20 (54.05%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
1.73 USD
Profitto medio:
52.12 USD
Perdita media:
-41.10 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-182.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-182.75 USD (4)
Crescita mensile:
3.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
295.12 USD (22.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.28% (295.12 USD)
Per equità:
8.70% (86.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTEC
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTEC
|64
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTEC
|5.5K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +113.51 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +297.13 USD
Massima perdita consecutiva: -182.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.38 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|19.36 × 25
|
Tickmill-Live
|19.40 × 10305
|
TickmillUK-Live
|20.21 × 345
Personal watching.
5% risk.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
3%
0
0
USD
USD
856
USD
USD
3
100%
37
45%
19%
1.07
1.73
USD
USD
26%
1:500