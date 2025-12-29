- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
37
盈利交易:
17 (45.94%)
亏损交易:
20 (54.05%)
最好交易:
113.51 USD
最差交易:
-66.01 USD
毛利:
886.11 USD (48 964 pips)
毛利亏损:
-822.02 USD (43 419 pips)
最大连续赢利:
4 (297.13 USD)
最大连续盈利:
297.13 USD (4)
夏普比率:
0.06
交易活动:
19.01%
最大入金加载:
60.22%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.22
长期交易:
17 (45.95%)
短期交易:
20 (54.05%)
利润因子:
1.08
预期回报:
1.73 USD
平均利润:
52.12 USD
平均损失:
-41.10 USD
最大连续失误:
4 (-182.75 USD)
最大连续亏损:
-182.75 USD (4)
每月增长:
3.13%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
295.12 USD (22.77%)
相对跌幅:
结余:
26.28% (295.12 USD)
净值:
8.70% (86.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USTEC
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USTEC
|64
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USTEC
|5.5K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +113.51 USD
最差交易: -66 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +297.13 USD
最大连续亏损: -182.75 USD
Personal watching.
5% risk.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
3%
0
0
USD
USD
856
USD
USD
3
100%
37
45%
19%
1.07
1.73
USD
USD
26%
1:500