İşlemler:
328
Kârla kapanan işlemler:
124 (37.80%)
Zararla kapanan işlemler:
204 (62.20%)
En iyi işlem:
154.56 USD
En kötü işlem:
-60.32 USD
Brüt kâr:
4 984.40 USD (20 197 pips)
Brüt zarar:
-3 697.43 USD (17 151 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (584.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
584.30 USD (7)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.44
Alış işlemleri:
168 (51.22%)
Satış işlemleri:
160 (48.78%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
3.92 USD
Ortalama kâr:
40.20 USD
Ortalama zarar:
-18.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-65.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-309.49 USD (7)
Aylık büyüme:
-1.66%
Yıllık tahmin:
-20.16%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.94 USD
Maksimum:
527.28 USD (67.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.14% (525.98 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD_o
|327
|XAUUSD_o
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD_o
|1.3K
|XAUUSD_o
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD_o
|3K
|XAUUSD_o
|9
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +154.56 USD
En kötü işlem: -60 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +584.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -65.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinance-MT5-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
I'll be trading with my strategy, following a fixed risk rule, and without gambling-like money management. Each position will have a $10 risk on a $300 account.
Expect at least a 10% monthly return ($30) on $300.
If you want to invest and copy my trades, please message me.
