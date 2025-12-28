- 자본
- 축소
트레이드:
331
이익 거래:
126 (38.06%)
손실 거래:
205 (61.93%)
최고의 거래:
154.56 USD
최악의 거래:
-60.32 USD
총 수익:
5 241.86 USD (20 665 pips)
총 손실:
-3 731.85 USD (17 183 pips)
연속 최대 이익:
7 (584.30 USD)
연속 최대 이익:
584.30 USD (7)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
2.23%
최대 입금량:
24.14%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
2.86
롱(주식매수):
171 (51.66%)
숏(주식차입매도):
160 (48.34%)
수익 요인:
1.40
기대수익:
4.56 USD
평균 이익:
41.60 USD
평균 손실:
-18.20 USD
연속 최대 손실:
16 (-65.74 USD)
연속 최대 손실:
-309.49 USD (7)
월별 성장률:
-4.57%
연간 예측:
-55.51%
Algo 트레이딩:
93%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
40.94 USD
최대한의:
527.28 USD (67.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
57.14% (525.98 USD)
자본금별:
2.02% (19.78 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD_o
|330
|XAUUSD_o
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD_o
|1.5K
|XAUUSD_o
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD_o
|3.5K
|XAUUSD_o
|9
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "LiteFinance-MT5-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
I'll be trading with my strategy, following a fixed risk rule, and without gambling-like money management. Each position will have a $10 risk on a $300 account.
Expect at least a 10% monthly return ($30) on $300.
If you want to invest and copy my trades, please message me.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
463%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
55
93%
331
38%
2%
1.40
4.56
USD
USD
57%
1:500