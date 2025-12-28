СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Tradebotgroup
Hamid Marwi

Tradebotgroup

Hamid Marwi
0 отзывов
53 недели
0 / 0 USD
прирост с 2024 358%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
328
Прибыльных трейдов:
124 (37.80%)
Убыточных трейдов:
204 (62.20%)
Лучший трейд:
154.56 USD
Худший трейд:
-60.32 USD
Общая прибыль:
4 984.40 USD (20 197 pips)
Общий убыток:
-3 697.43 USD (17 151 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (584.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
584.30 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.44
Длинных трейдов:
168 (51.22%)
Коротких трейдов:
160 (48.78%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
3.92 USD
Средняя прибыль:
40.20 USD
Средний убыток:
-18.12 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-65.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-309.49 USD (7)
Прирост в месяц:
-1.66%
Годовой прогноз:
-20.16%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
40.94 USD
Максимальная:
527.28 USD (67.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.14% (525.98 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD_o 327
XAUUSD_o 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD_o 1.3K
XAUUSD_o 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD_o 3K
XAUUSD_o 9
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +154.56 USD
Худший трейд: -60 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +584.30 USD
Макс. убыток в серии: -65.74 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinance-MT5-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

I'll be trading with my strategy, following a fixed risk rule, and without gambling-like money management. Each position will have a $10 risk on a $300 account.

Expect at least a 10% monthly return ($30) on $300.

If you want to invest and copy my trades, please message me.
Нет отзывов
2025.12.28 19:05
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.36% of days out of 369 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 19:05
A large drawdown may occur on the account again
