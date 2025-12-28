- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
328
Прибыльных трейдов:
124 (37.80%)
Убыточных трейдов:
204 (62.20%)
Лучший трейд:
154.56 USD
Худший трейд:
-60.32 USD
Общая прибыль:
4 984.40 USD (20 197 pips)
Общий убыток:
-3 697.43 USD (17 151 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (584.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
584.30 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.44
Длинных трейдов:
168 (51.22%)
Коротких трейдов:
160 (48.78%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
3.92 USD
Средняя прибыль:
40.20 USD
Средний убыток:
-18.12 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-65.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-309.49 USD (7)
Прирост в месяц:
-1.66%
Годовой прогноз:
-20.16%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
40.94 USD
Максимальная:
527.28 USD (67.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.14% (525.98 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD_o
|327
|XAUUSD_o
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD_o
|1.3K
|XAUUSD_o
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD_o
|3K
|XAUUSD_o
|9
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +154.56 USD
Худший трейд: -60 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +584.30 USD
Макс. убыток в серии: -65.74 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinance-MT5-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
I'll be trading with my strategy, following a fixed risk rule, and without gambling-like money management. Each position will have a $10 risk on a $300 account.
Expect at least a 10% monthly return ($30) on $300.
If you want to invest and copy my trades, please message me.
Нет отзывов