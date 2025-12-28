- Crescita
Trade:
328
Profit Trade:
124 (37.80%)
Loss Trade:
204 (62.20%)
Best Trade:
154.56 USD
Worst Trade:
-60.32 USD
Profitto lordo:
4 984.40 USD (20 197 pips)
Perdita lorda:
-3 697.43 USD (17 151 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (584.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
584.30 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.44
Long Trade:
168 (51.22%)
Short Trade:
160 (48.78%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
3.92 USD
Profitto medio:
40.20 USD
Perdita media:
-18.12 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-65.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-309.49 USD (7)
Crescita mensile:
-1.66%
Previsione annuale:
-20.16%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.94 USD
Massimale:
527.28 USD (67.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.14% (525.98 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD_o
|327
|XAUUSD_o
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD_o
|1.3K
|XAUUSD_o
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD_o
|3K
|XAUUSD_o
|9
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Best Trade: +154.56 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +584.30 USD
Massima perdita consecutiva: -65.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinance-MT5-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
I'll be trading with my strategy, following a fixed risk rule, and without gambling-like money management. Each position will have a $10 risk on a $300 account.
Expect at least a 10% monthly return ($30) on $300.
If you want to invest and copy my trades, please message me.
