Hamid Marwi

Tradebotgroup

Hamid Marwi
0 recensioni
53 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 358%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
328
Profit Trade:
124 (37.80%)
Loss Trade:
204 (62.20%)
Best Trade:
154.56 USD
Worst Trade:
-60.32 USD
Profitto lordo:
4 984.40 USD (20 197 pips)
Perdita lorda:
-3 697.43 USD (17 151 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (584.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
584.30 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.44
Long Trade:
168 (51.22%)
Short Trade:
160 (48.78%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
3.92 USD
Profitto medio:
40.20 USD
Perdita media:
-18.12 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-65.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-309.49 USD (7)
Crescita mensile:
-1.66%
Previsione annuale:
-20.16%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.94 USD
Massimale:
527.28 USD (67.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.14% (525.98 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD_o 327
XAUUSD_o 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD_o 1.3K
XAUUSD_o 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD_o 3K
XAUUSD_o 9
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +154.56 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +584.30 USD
Massima perdita consecutiva: -65.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinance-MT5-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

I'll be trading with my strategy, following a fixed risk rule, and without gambling-like money management. Each position will have a $10 risk on a $300 account.

Expect at least a 10% monthly return ($30) on $300.

If you want to invest and copy my trades, please message me.
2025.12.28 19:05
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.36% of days out of 369 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 19:05
A large drawdown may occur on the account again
