- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
328
利益トレード:
124 (37.80%)
損失トレード:
204 (62.20%)
ベストトレード:
154.56 USD
最悪のトレード:
-60.32 USD
総利益:
4 984.40 USD (20 197 pips)
総損失:
-3 697.43 USD (17 151 pips)
最大連続の勝ち:
7 (584.30 USD)
最大連続利益:
584.30 USD (7)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
2.44
長いトレード:
168 (51.22%)
短いトレード:
160 (48.78%)
プロフィットファクター:
1.35
期待されたペイオフ:
3.92 USD
平均利益:
40.20 USD
平均損失:
-18.12 USD
最大連続の負け:
16 (-65.74 USD)
最大連続損失:
-309.49 USD (7)
月間成長:
-1.66%
年間予想:
-20.16%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
40.94 USD
最大の:
527.28 USD (67.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
57.14% (525.98 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD_o
|327
|XAUUSD_o
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD_o
|1.3K
|XAUUSD_o
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD_o
|3K
|XAUUSD_o
|9
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +154.56 USD
最悪のトレード: -60 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +584.30 USD
最大連続損失: -65.74 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LiteFinance-MT5-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
I'll be trading with my strategy, following a fixed risk rule, and without gambling-like money management. Each position will have a $10 risk on a $300 account.
Expect at least a 10% monthly return ($30) on $300.
If you want to invest and copy my trades, please message me.
レビューなし