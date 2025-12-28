シグナルセクション
Hamid Marwi

Tradebotgroup

Hamid Marwi
レビュー0件
53週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2024 358%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
328
利益トレード:
124 (37.80%)
損失トレード:
204 (62.20%)
ベストトレード:
154.56 USD
最悪のトレード:
-60.32 USD
総利益:
4 984.40 USD (20 197 pips)
総損失:
-3 697.43 USD (17 151 pips)
最大連続の勝ち:
7 (584.30 USD)
最大連続利益:
584.30 USD (7)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
2.44
長いトレード:
168 (51.22%)
短いトレード:
160 (48.78%)
プロフィットファクター:
1.35
期待されたペイオフ:
3.92 USD
平均利益:
40.20 USD
平均損失:
-18.12 USD
最大連続の負け:
16 (-65.74 USD)
最大連続損失:
-309.49 USD (7)
月間成長:
-1.66%
年間予想:
-20.16%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
40.94 USD
最大の:
527.28 USD (67.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
57.14% (525.98 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD_o 327
XAUUSD_o 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD_o 1.3K
XAUUSD_o 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD_o 3K
XAUUSD_o 9
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +154.56 USD
最悪のトレード: -60 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +584.30 USD
最大連続損失: -65.74 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LiteFinance-MT5-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

I'll be trading with my strategy, following a fixed risk rule, and without gambling-like money management. Each position will have a $10 risk on a $300 account.

Expect at least a 10% monthly return ($30) on $300.

If you want to invest and copy my trades, please message me.
レビューなし
2025.12.28 19:05
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.36% of days out of 369 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 19:05
A large drawdown may occur on the account again
