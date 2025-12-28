- Incremento
Total de Trades:
328
Transacciones Rentables:
124 (37.80%)
Transacciones Irrentables:
204 (62.20%)
Mejor transacción:
154.56 USD
Peor transacción:
-60.32 USD
Beneficio Bruto:
4 984.40 USD (20 197 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 697.43 USD (17 151 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (584.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
584.30 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
2.44
Transacciones Largas:
168 (51.22%)
Transacciones Cortas:
160 (48.78%)
Factor de Beneficio:
1.35
Beneficio Esperado:
3.92 USD
Beneficio medio:
40.20 USD
Pérdidas medias:
-18.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-65.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-309.49 USD (7)
Crecimiento al mes:
-1.66%
Pronóstico anual:
-20.16%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
40.94 USD
Máxima:
527.28 USD (67.43%)
Reducción relativa:
De balance:
57.14% (525.98 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD_o
|327
|XAUUSD_o
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD_o
|1.3K
|XAUUSD_o
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD_o
|3K
|XAUUSD_o
|9
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "LiteFinance-MT5-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
I'll be trading with my strategy, following a fixed risk rule, and without gambling-like money management. Each position will have a $10 risk on a $300 account.
Expect at least a 10% monthly return ($30) on $300.
If you want to invest and copy my trades, please message me.
