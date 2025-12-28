- Crescimento
Negociações:
328
Negociações com lucro:
124 (37.80%)
Negociações com perda:
204 (62.20%)
Melhor negociação:
154.56 USD
Pior negociação:
-60.32 USD
Lucro bruto:
4 984.40 USD (20 197 pips)
Perda bruta:
-3 697.43 USD (17 151 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (584.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
584.30 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
2.44
Negociações longas:
168 (51.22%)
Negociações curtas:
160 (48.78%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
3.92 USD
Lucro médio:
40.20 USD
Perda média:
-18.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-65.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-309.49 USD (7)
Crescimento mensal:
-1.66%
Previsão anual:
-20.16%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
40.94 USD
Máximo:
527.28 USD (67.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
57.14% (525.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD_o
|327
|XAUUSD_o
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD_o
|1.3K
|XAUUSD_o
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD_o
|3K
|XAUUSD_o
|9
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +154.56 USD
Pior negociação: -60 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +584.30 USD
Máxima perda consecutiva: -65.74 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LiteFinance-MT5-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
I'll be trading with my strategy, following a fixed risk rule, and without gambling-like money management. Each position will have a $10 risk on a $300 account.
Expect at least a 10% monthly return ($30) on $300.
If you want to invest and copy my trades, please message me.
