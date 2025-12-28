SinaisSeções
Hamid Marwi

Tradebotgroup

Hamid Marwi
0 comentários
53 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 358%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
328
Negociações com lucro:
124 (37.80%)
Negociações com perda:
204 (62.20%)
Melhor negociação:
154.56 USD
Pior negociação:
-60.32 USD
Lucro bruto:
4 984.40 USD (20 197 pips)
Perda bruta:
-3 697.43 USD (17 151 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (584.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
584.30 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
2.44
Negociações longas:
168 (51.22%)
Negociações curtas:
160 (48.78%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
3.92 USD
Lucro médio:
40.20 USD
Perda média:
-18.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-65.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-309.49 USD (7)
Crescimento mensal:
-1.66%
Previsão anual:
-20.16%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
40.94 USD
Máximo:
527.28 USD (67.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
57.14% (525.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD_o 327
XAUUSD_o 1
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +154.56 USD
Pior negociação: -60 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +584.30 USD
Máxima perda consecutiva: -65.74 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LiteFinance-MT5-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

I'll be trading with my strategy, following a fixed risk rule, and without gambling-like money management. Each position will have a $10 risk on a $300 account.

Expect at least a 10% monthly return ($30) on $300.

If you want to invest and copy my trades, please message me.
Sem comentários
2025.12.28 19:05
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.36% of days out of 369 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 19:05
A large drawdown may occur on the account again
