- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
328
盈利交易:
124 (37.80%)
亏损交易:
204 (62.20%)
最好交易:
154.56 USD
最差交易:
-60.32 USD
毛利:
4 984.40 USD (20 197 pips)
毛利亏损:
-3 697.43 USD (17 151 pips)
最大连续赢利:
7 (584.30 USD)
最大连续盈利:
584.30 USD (7)
夏普比率:
0.14
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.44
长期交易:
168 (51.22%)
短期交易:
160 (48.78%)
利润因子:
1.35
预期回报:
3.92 USD
平均利润:
40.20 USD
平均损失:
-18.12 USD
最大连续失误:
16 (-65.74 USD)
最大连续亏损:
-309.49 USD (7)
每月增长:
-1.66%
年度预测:
-20.16%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
40.94 USD
最大值:
527.28 USD (67.43%)
相对跌幅:
结余:
57.14% (525.98 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD_o
|327
|XAUUSD_o
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD_o
|1.3K
|XAUUSD_o
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD_o
|3K
|XAUUSD_o
|9
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LiteFinance-MT5-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
I'll be trading with my strategy, following a fixed risk rule, and without gambling-like money management. Each position will have a $10 risk on a $300 account.
Expect at least a 10% monthly return ($30) on $300.
If you want to invest and copy my trades, please message me.
