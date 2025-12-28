- Wachstum
Trades insgesamt:
328
Gewinntrades:
124 (37.80%)
Verlusttrades:
204 (62.20%)
Bester Trade:
154.56 USD
Schlechtester Trade:
-60.32 USD
Bruttoprofit:
4 984.40 USD (20 197 pips)
Bruttoverlust:
-3 697.43 USD (17 151 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (584.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
584.30 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
2.44
Long-Positionen:
168 (51.22%)
Short-Positionen:
160 (48.78%)
Profit-Faktor:
1.35
Mathematische Gewinnerwartung:
3.92 USD
Durchschnittlicher Profit:
40.20 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-65.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-309.49 USD (7)
Wachstum pro Monat :
-1.66%
Jahresprognose:
-20.16%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
40.94 USD
Maximaler:
527.28 USD (67.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
57.14% (525.98 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD_o
|327
|XAUUSD_o
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD_o
|1.3K
|XAUUSD_o
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD_o
|3K
|XAUUSD_o
|9
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +154.56 USD
Schlechtester Trade: -60 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +584.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -65.74 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "LiteFinance-MT5-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
I'll be trading with my strategy, following a fixed risk rule, and without gambling-like money management. Each position will have a $10 risk on a $300 account.
Expect at least a 10% monthly return ($30) on $300.
If you want to invest and copy my trades, please message me.
