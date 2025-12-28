SignaleKategorien
Hamid Marwi

Tradebotgroup

Hamid Marwi
0 Bewertungen
53 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 358%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
328
Gewinntrades:
124 (37.80%)
Verlusttrades:
204 (62.20%)
Bester Trade:
154.56 USD
Schlechtester Trade:
-60.32 USD
Bruttoprofit:
4 984.40 USD (20 197 pips)
Bruttoverlust:
-3 697.43 USD (17 151 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (584.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
584.30 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
2.44
Long-Positionen:
168 (51.22%)
Short-Positionen:
160 (48.78%)
Profit-Faktor:
1.35
Mathematische Gewinnerwartung:
3.92 USD
Durchschnittlicher Profit:
40.20 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-65.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-309.49 USD (7)
Wachstum pro Monat :
-1.66%
Jahresprognose:
-20.16%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
40.94 USD
Maximaler:
527.28 USD (67.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
57.14% (525.98 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD_o 327
XAUUSD_o 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD_o 1.3K
XAUUSD_o 0
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD_o 3K
XAUUSD_o 9
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "LiteFinance-MT5-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

I'll be trading with my strategy, following a fixed risk rule, and without gambling-like money management. Each position will have a $10 risk on a $300 account.

Expect at least a 10% monthly return ($30) on $300.

If you want to invest and copy my trades, please message me.
2025.12.28 19:05
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.36% of days out of 369 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 19:05
A large drawdown may occur on the account again
