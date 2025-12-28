SinyallerBölümler
Jhonatan Rodrigo Reyes Ortega

AX XU 1

Jhonatan Rodrigo Reyes Ortega
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 14%
Tickmill-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
44 (77.19%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (22.81%)
En iyi işlem:
20.61 USD
En kötü işlem:
-3.68 USD
Brüt kâr:
195.11 USD (5 621 pips)
Brüt zarar:
-24.40 USD (515 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (41.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
41.45 USD (11)
Sharpe oranı:
0.78
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.04%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
41.54
Alış işlemleri:
30 (52.63%)
Satış işlemleri:
27 (47.37%)
Kâr faktörü:
8.00
Beklenen getiri:
2.99 USD
Ortalama kâr:
4.43 USD
Ortalama zarar:
-1.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.68 USD (1)
Aylık büyüme:
3.21%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.11 USD
Maksimum:
4.11 USD (0.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.20% (3.94 USD)
Varlığa göre:
1.59% (47.61 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 171
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 5.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.61 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +41.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
RannForex-Server
0.00 × 4
PlexyTrade-Server01
0.25 × 4
FusionMarkets-Live
0.28 × 80
itexsys-Platform
0.33 × 6
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
Tickmill-Live
0.41 × 58
Exness-MT5Real8
0.55 × 11
Darwinex-Live
0.81 × 312
RoboForex-ECN
0.86 × 76
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
ICMarketsSC-MT5-4
1.00 × 562
ICTrading-MT5-4
1.00 × 9
Alpari-MT5
1.00 × 2
VTMarkets-Live 2
1.20 × 5
Exness-MT5Real7
1.54 × 13
StriforSVG-Live
2.00 × 8
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 18
ICMarkets-MT5-4
2.17 × 6
RazeGlobalMarkets-Server
2.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
2.46 × 26
33 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.29 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 09:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.28 18:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
