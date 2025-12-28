- Büyüme
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
44 (77.19%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (22.81%)
En iyi işlem:
20.61 USD
En kötü işlem:
-3.68 USD
Brüt kâr:
195.11 USD (5 621 pips)
Brüt zarar:
-24.40 USD (515 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (41.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
41.45 USD (11)
Sharpe oranı:
0.78
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.04%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
41.54
Alış işlemleri:
30 (52.63%)
Satış işlemleri:
27 (47.37%)
Kâr faktörü:
8.00
Beklenen getiri:
2.99 USD
Ortalama kâr:
4.43 USD
Ortalama zarar:
-1.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.68 USD (1)
Aylık büyüme:
3.21%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.11 USD
Maksimum:
4.11 USD (0.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.20% (3.94 USD)
Varlığa göre:
1.59% (47.61 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|171
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|5.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.61 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +41.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Server01
|0.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.28 × 80
|
itexsys-Platform
|0.33 × 6
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
Tickmill-Live
|0.41 × 58
|
Exness-MT5Real8
|0.55 × 11
|
Darwinex-Live
|0.81 × 312
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 76
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.00 × 562
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 9
|
Alpari-MT5
|1.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
Exness-MT5Real7
|1.54 × 13
|
StriforSVG-Live
|2.00 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 18
|
ICMarkets-MT5-4
|2.17 × 6
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|2.46 × 26
İnceleme yok
