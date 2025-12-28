SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / AX XU 1
Jhonatan Rodrigo Reyes Ortega

AX XU 1

Jhonatan Rodrigo Reyes Ortega
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 75 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 14%
Tickmill-Live
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
57
Gewinntrades:
44 (77.19%)
Verlusttrades:
13 (22.81%)
Bester Trade:
20.61 USD
Schlechtester Trade:
-3.68 USD
Bruttoprofit:
195.11 USD (5 621 pips)
Bruttoverlust:
-24.40 USD (515 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (41.45 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
41.45 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.78
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
6.04%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
41.54
Long-Positionen:
30 (52.63%)
Short-Positionen:
27 (47.37%)
Profit-Faktor:
8.00
Mathematische Gewinnerwartung:
2.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.43 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.88 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-0.27 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3.68 USD (1)
Wachstum pro Monat :
3.21%
Algo-Trading:
78%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.11 USD
Maximaler:
4.11 USD (0.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.20% (3.94 USD)
Kapital:
1.59% (47.61 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 171
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 5.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +20.61 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +41.45 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.27 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
RannForex-Server
0.00 × 4
PlexyTrade-Server01
0.25 × 4
FusionMarkets-Live
0.28 × 80
itexsys-Platform
0.33 × 6
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
Tickmill-Live
0.41 × 58
Exness-MT5Real8
0.55 × 11
Darwinex-Live
0.81 × 312
RoboForex-ECN
0.86 × 76
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
ICMarketsSC-MT5-4
1.00 × 562
ICTrading-MT5-4
1.00 × 9
Alpari-MT5
1.00 × 2
VTMarkets-Live 2
1.20 × 5
Exness-MT5Real7
1.54 × 13
StriforSVG-Live
2.00 × 8
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 18
ICMarkets-MT5-4
2.17 × 6
RazeGlobalMarkets-Server
2.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
2.46 × 26
noch 33 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.29 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 09:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.28 18:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
AX XU 1
75 USD pro Monat
14%
0
0
USD
2K
USD
9
78%
57
77%
100%
7.99
2.99
USD
2%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.