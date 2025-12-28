Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TickmillEU-Live 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.00 × 1 EvolveMarkets-MT5 Live Server 0.00 × 1 TitanFX-MT5-01 0.00 × 1 OxSecurities-Live 0.00 × 1 RannForex-Server 0.00 × 4 PlexyTrade-Server01 0.25 × 4 FusionMarkets-Live 0.28 × 80 itexsys-Platform 0.33 × 6 CapitalPointTrading-MT5-4 0.34 × 93 Tickmill-Live 0.41 × 58 Exness-MT5Real8 0.55 × 11 Darwinex-Live 0.81 × 312 RoboForex-ECN 0.86 × 76 EquitiBrokerageSC-Live 0.87 × 103 ICMarketsSC-MT5-4 1.00 × 562 ICTrading-MT5-4 1.00 × 9 Alpari-MT5 1.00 × 2 VTMarkets-Live 2 1.20 × 5 Exness-MT5Real7 1.54 × 13 StriforSVG-Live 2.00 × 8 ICMarketsSC-MT5-2 2.00 × 18 ICMarkets-MT5-4 2.17 × 6 RazeGlobalMarkets-Server 2.33 × 3 FPMarketsLLC-Live 2.46 × 26 noch 33 ...