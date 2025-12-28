El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TickmillEU-Live 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.00 × 1 EvolveMarkets-MT5 Live Server 0.00 × 1 TitanFX-MT5-01 0.00 × 1 OxSecurities-Live 0.00 × 1 RannForex-Server 0.00 × 4 PlexyTrade-Server01 0.25 × 4 FusionMarkets-Live 0.28 × 80 itexsys-Platform 0.33 × 6 CapitalPointTrading-MT5-4 0.34 × 93 Tickmill-Live 0.41 × 58 Exness-MT5Real8 0.55 × 11 Darwinex-Live 0.81 × 311 RoboForex-ECN 0.86 × 76 EquitiBrokerageSC-Live 0.87 × 103 ICMarketsSC-MT5-4 0.99 × 561 ICTrading-MT5-4 1.00 × 9 Alpari-MT5 1.00 × 2 VTMarkets-Live 2 1.20 × 5 Exness-MT5Real7 1.67 × 12 StriforSVG-Live 2.00 × 8 ICMarketsSC-MT5-2 2.00 × 18 ICMarkets-MT5-4 2.17 × 6 RazeGlobalMarkets-Server 2.33 × 3 FPMarketsLLC-Live 2.46 × 26 otros 33...