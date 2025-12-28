- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
57
Negociações com lucro:
44 (77.19%)
Negociações com perda:
13 (22.81%)
Melhor negociação:
20.61 USD
Pior negociação:
-3.68 USD
Lucro bruto:
195.11 USD (5 621 pips)
Perda bruta:
-24.40 USD (515 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (41.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
41.45 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.78
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
6.04%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
41.54
Negociações longas:
30 (52.63%)
Negociações curtas:
27 (47.37%)
Fator de lucro:
8.00
Valor esperado:
2.99 USD
Lucro médio:
4.43 USD
Perda média:
-1.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-0.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3.68 USD (1)
Crescimento mensal:
3.21%
Algotrading:
78%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.11 USD
Máximo:
4.11 USD (0.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.20% (3.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.59% (47.61 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|171
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|5.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +20.61 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +41.45 USD
Máxima perda consecutiva: -0.27 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Server01
|0.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.28 × 80
|
itexsys-Platform
|0.33 × 6
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
Tickmill-Live
|0.41 × 58
|
Exness-MT5Real8
|0.55 × 11
|
Darwinex-Live
|0.81 × 312
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 76
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.00 × 562
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 9
|
Alpari-MT5
|1.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
Exness-MT5Real7
|1.54 × 13
|
StriforSVG-Live
|2.00 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 18
|
ICMarkets-MT5-4
|2.17 × 6
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|2.46 × 26
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
75 USD por mês
14%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
9
78%
57
77%
100%
7.99
2.99
USD
USD
2%
1:100