- 자본
- 축소
트레이드:
58
이익 거래:
45 (77.58%)
손실 거래:
13 (22.41%)
최고의 거래:
20.61 USD
최악의 거래:
-3.68 USD
총 수익:
198.58 USD (5 720 pips)
총 손실:
-25.97 USD (515 pips)
연속 최대 이익:
11 (41.45 USD)
41.45 USD (11)
샤프 비율:
0.78
거래 활동:
33.39%
최대 입금량:
18.84%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
42.00
롱(주식매수):
31 (53.45%)
숏(주식차입매도):
27 (46.55%)
수익 요인:
7.65
기대수익:
2.98 USD
평균 이익:
4.41 USD
평균 손실:
-2.00 USD
연속 최대 손실:
2 (-0.27 USD)
연속 최대 손실:
-3.68 USD (1)
월별 성장률:
1.98%
Algo 트레이딩:
79%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.11 USD
최대한의:
4.11 USD (0.37%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.20% (3.94 USD)
자본금별:
10.83% (216.98 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|174
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|5.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +20.61 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +41.45 USD
연속 최대 손실: -0.27 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Server01
|0.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.28 × 80
|
itexsys-Platform
|0.33 × 6
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
Tickmill-Live
|0.41 × 58
|
Exness-MT5Real8
|0.55 × 11
|
Darwinex-Live
|0.82 × 319
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 76
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 9
|
Alpari-MT5
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.02 × 570
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
Exness-MT5Real7
|1.81 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.95 × 21
|
StriforSVG-Live
|2.00 × 8
|
ICMarkets-MT5-4
|2.17 × 6
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|2.46 × 26
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 75 USD
15%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
9
79%
58
77%
33%
7.64
2.98
USD
USD
11%
1:100