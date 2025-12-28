리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TickmillEU-Live 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.00 × 1 EvolveMarkets-MT5 Live Server 0.00 × 1 TitanFX-MT5-01 0.00 × 1 OxSecurities-Live 0.00 × 1 RannForex-Server 0.00 × 4 PlexyTrade-Server01 0.25 × 4 FusionMarkets-Live 0.28 × 80 itexsys-Platform 0.33 × 6 CapitalPointTrading-MT5-4 0.34 × 93 Tickmill-Live 0.41 × 58 Exness-MT5Real8 0.55 × 11 Darwinex-Live 0.82 × 319 RoboForex-ECN 0.86 × 76 EquitiBrokerageSC-Live 0.87 × 103 ICTrading-MT5-4 1.00 × 9 Alpari-MT5 1.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-4 1.02 × 570 VTMarkets-Live 2 1.20 × 5 Exness-MT5Real7 1.81 × 16 ICMarketsSC-MT5-2 1.95 × 21 StriforSVG-Live 2.00 × 8 ICMarkets-MT5-4 2.17 × 6 RazeGlobalMarkets-Server 2.33 × 3 FPMarketsLLC-Live 2.46 × 26 34 더...