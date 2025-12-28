- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
57
盈利交易:
44 (77.19%)
亏损交易:
13 (22.81%)
最好交易:
20.61 USD
最差交易:
-3.68 USD
毛利:
195.11 USD (5 621 pips)
毛利亏损:
-24.40 USD (515 pips)
最大连续赢利:
11 (41.45 USD)
最大连续盈利:
41.45 USD (11)
夏普比率:
0.78
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
6.04%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
18 小时
采收率:
41.54
长期交易:
30 (52.63%)
短期交易:
27 (47.37%)
利润因子:
8.00
预期回报:
2.99 USD
平均利润:
4.43 USD
平均损失:
-1.88 USD
最大连续失误:
2 (-0.27 USD)
最大连续亏损:
-3.68 USD (1)
每月增长:
3.21%
算法交易:
78%
结余跌幅:
绝对:
0.11 USD
最大值:
4.11 USD (0.37%)
相对跌幅:
结余:
0.20% (3.94 USD)
净值:
1.59% (47.61 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|171
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|5.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +20.61 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +41.45 USD
最大连续亏损: -0.27 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Server01
|0.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.28 × 80
|
itexsys-Platform
|0.33 × 6
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
Tickmill-Live
|0.41 × 58
|
Exness-MT5Real8
|0.55 × 11
|
Darwinex-Live
|0.81 × 311
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 76
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.99 × 561
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 9
|
Alpari-MT5
|1.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
Exness-MT5Real7
|1.67 × 12
|
StriforSVG-Live
|2.00 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 18
|
ICMarkets-MT5-4
|2.17 × 6
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|2.46 × 26
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月75 USD
14%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
9
78%
57
77%
100%
7.99
2.99
USD
USD
2%
1:100