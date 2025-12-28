- Crescita
Trade:
57
Profit Trade:
44 (77.19%)
Loss Trade:
13 (22.81%)
Best Trade:
20.61 USD
Worst Trade:
-3.68 USD
Profitto lordo:
195.11 USD (5 621 pips)
Perdita lorda:
-24.40 USD (515 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (41.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
41.45 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.78
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.04%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
41.54
Long Trade:
30 (52.63%)
Short Trade:
27 (47.37%)
Fattore di profitto:
8.00
Profitto previsto:
2.99 USD
Profitto medio:
4.43 USD
Perdita media:
-1.88 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.68 USD (1)
Crescita mensile:
3.21%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.11 USD
Massimale:
4.11 USD (0.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.20% (3.94 USD)
Per equità:
1.59% (47.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|171
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|5.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.61 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +41.45 USD
Massima perdita consecutiva: -0.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Server01
|0.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.28 × 80
|
itexsys-Platform
|0.33 × 6
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
Tickmill-Live
|0.41 × 58
|
Exness-MT5Real8
|0.55 × 11
|
Darwinex-Live
|0.81 × 312
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 76
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.00 × 562
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 9
|
Alpari-MT5
|1.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
Exness-MT5Real7
|1.54 × 13
|
StriforSVG-Live
|2.00 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 18
|
ICMarkets-MT5-4
|2.17 × 6
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|2.46 × 26
33 più
