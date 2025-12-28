- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
57
Прибыльных трейдов:
44 (77.19%)
Убыточных трейдов:
13 (22.81%)
Лучший трейд:
20.61 USD
Худший трейд:
-3.68 USD
Общая прибыль:
195.11 USD (5 621 pips)
Общий убыток:
-24.40 USD (515 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (41.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
41.45 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.78
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.04%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
41.54
Длинных трейдов:
30 (52.63%)
Коротких трейдов:
27 (47.37%)
Профит фактор:
8.00
Мат. ожидание:
2.99 USD
Средняя прибыль:
4.43 USD
Средний убыток:
-1.88 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-0.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.68 USD (1)
Прирост в месяц:
3.21%
Алготрейдинг:
78%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.11 USD
Максимальная:
4.11 USD (0.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.20% (3.94 USD)
По эквити:
1.59% (47.61 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|171
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|5.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +20.61 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +41.45 USD
Макс. убыток в серии: -0.27 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Server01
|0.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.28 × 80
|
itexsys-Platform
|0.33 × 6
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
Tickmill-Live
|0.41 × 58
|
Exness-MT5Real8
|0.55 × 11
|
Darwinex-Live
|0.81 × 311
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 76
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.99 × 561
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 9
|
Alpari-MT5
|1.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
Exness-MT5Real7
|1.67 × 12
|
StriforSVG-Live
|2.00 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 18
|
ICMarkets-MT5-4
|2.17 × 6
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|2.46 × 26
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
75 USD в месяц
14%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
9
78%
57
77%
100%
7.99
2.99
USD
USD
2%
1:100