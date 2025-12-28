СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AX XU 1
Jhonatan Rodrigo Reyes Ortega

AX XU 1

Jhonatan Rodrigo Reyes Ortega
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 75 USD в месяц
прирост с 2025 14%
Tickmill-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
57
Прибыльных трейдов:
44 (77.19%)
Убыточных трейдов:
13 (22.81%)
Лучший трейд:
20.61 USD
Худший трейд:
-3.68 USD
Общая прибыль:
195.11 USD (5 621 pips)
Общий убыток:
-24.40 USD (515 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (41.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
41.45 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.78
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.04%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
41.54
Длинных трейдов:
30 (52.63%)
Коротких трейдов:
27 (47.37%)
Профит фактор:
8.00
Мат. ожидание:
2.99 USD
Средняя прибыль:
4.43 USD
Средний убыток:
-1.88 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-0.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.68 USD (1)
Прирост в месяц:
3.21%
Алготрейдинг:
78%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.11 USD
Максимальная:
4.11 USD (0.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.20% (3.94 USD)
По эквити:
1.59% (47.61 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 171
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 5.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.61 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +41.45 USD
Макс. убыток в серии: -0.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
RannForex-Server
0.00 × 4
PlexyTrade-Server01
0.25 × 4
FusionMarkets-Live
0.28 × 80
itexsys-Platform
0.33 × 6
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
Tickmill-Live
0.41 × 58
Exness-MT5Real8
0.55 × 11
Darwinex-Live
0.81 × 311
RoboForex-ECN
0.86 × 76
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
ICMarketsSC-MT5-4
0.99 × 561
ICTrading-MT5-4
1.00 × 9
Alpari-MT5
1.00 × 2
VTMarkets-Live 2
1.20 × 5
Exness-MT5Real7
1.67 × 12
StriforSVG-Live
2.00 × 8
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 18
ICMarkets-MT5-4
2.17 × 6
RazeGlobalMarkets-Server
2.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
2.46 × 26
еще 33...
Нет отзывов
2025.12.29 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 09:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.28 18:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.