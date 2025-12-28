- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
57
利益トレード:
44 (77.19%)
損失トレード:
13 (22.81%)
ベストトレード:
20.61 USD
最悪のトレード:
-3.68 USD
総利益:
195.11 USD (5 621 pips)
総損失:
-24.40 USD (515 pips)
最大連続の勝ち:
11 (41.45 USD)
最大連続利益:
41.45 USD (11)
シャープレシオ:
0.78
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
6.04%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
41.54
長いトレード:
30 (52.63%)
短いトレード:
27 (47.37%)
プロフィットファクター:
8.00
期待されたペイオフ:
2.99 USD
平均利益:
4.43 USD
平均損失:
-1.88 USD
最大連続の負け:
2 (-0.27 USD)
最大連続損失:
-3.68 USD (1)
月間成長:
3.21%
アルゴリズム取引:
78%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.11 USD
最大の:
4.11 USD (0.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.20% (3.94 USD)
エクイティによる:
1.59% (47.61 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|171
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|5.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +20.61 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +41.45 USD
最大連続損失: -0.27 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Server01
|0.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.28 × 80
|
itexsys-Platform
|0.33 × 6
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
Tickmill-Live
|0.41 × 58
|
Exness-MT5Real8
|0.55 × 11
|
Darwinex-Live
|0.81 × 312
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 76
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.00 × 562
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 9
|
Alpari-MT5
|1.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
Exness-MT5Real7
|1.54 × 13
|
StriforSVG-Live
|2.00 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 18
|
ICMarkets-MT5-4
|2.17 × 6
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|2.46 × 26
レビューなし
