SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Ten Percent
Sarowar Jahan

Ten Percent

Sarowar Jahan
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 29%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
24 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (25.00%)
En iyi işlem:
16.10 USD
En kötü işlem:
-12.04 USD
Brüt kâr:
59.54 USD (6 153 pips)
Brüt zarar:
-30.39 USD (3 575 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (22.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.37 USD (14)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
26.73%
Maks. mevduat yükü:
2.10%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
2.40
Alış işlemleri:
9 (28.13%)
Satış işlemleri:
23 (71.88%)
Kâr faktörü:
1.96
Beklenen getiri:
0.91 USD
Ortalama kâr:
2.48 USD
Ortalama zarar:
-3.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-8.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.04 USD (1)
Aylık büyüme:
17.37%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.95 USD
Maksimum:
12.13 USD (11.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.39% (12.07 USD)
Varlığa göre:
0.60% (0.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 12
AUDNZD 6
EURUSD 5
XAUUSD 4
USDCAD 3
NZDUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 11
AUDNZD -8
EURUSD 7
XAUUSD 20
USDCAD 1
NZDUSD -2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 1.2K
AUDNZD -1.3K
EURUSD 737
XAUUSD 2K
USDCAD 205
NZDUSD -222
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.10 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +22.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.20 × 5
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
TickmillEU-Live
0.33 × 6
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
VantageInternational-Live 5
0.53 × 62
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Pepperstone-MT5-Live01
1.03 × 177
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
88 daha fazla...
I will update soon.
İnceleme yok
2025.12.29 21:32
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
