- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
24 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (25.00%)
En iyi işlem:
16.10 USD
En kötü işlem:
-12.04 USD
Brüt kâr:
59.54 USD (6 153 pips)
Brüt zarar:
-30.39 USD (3 575 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (22.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.37 USD (14)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
26.73%
Maks. mevduat yükü:
2.10%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
2.40
Alış işlemleri:
9 (28.13%)
Satış işlemleri:
23 (71.88%)
Kâr faktörü:
1.96
Beklenen getiri:
0.91 USD
Ortalama kâr:
2.48 USD
Ortalama zarar:
-3.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-8.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.04 USD (1)
Aylık büyüme:
17.37%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.95 USD
Maksimum:
12.13 USD (11.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.39% (12.07 USD)
Varlığa göre:
0.60% (0.78 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|12
|AUDNZD
|6
|EURUSD
|5
|XAUUSD
|4
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|11
|AUDNZD
|-8
|EURUSD
|7
|XAUUSD
|20
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|-2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|1.2K
|AUDNZD
|-1.3K
|EURUSD
|737
|XAUUSD
|2K
|USDCAD
|205
|NZDUSD
|-222
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.10 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +22.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.71 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.20 × 5
|
RannForex-Server
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 6
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.53 × 62
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.03 × 177
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
I will update soon.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
29%
0
0
USD
USD
129
USD
USD
8
0%
32
75%
27%
1.95
0.91
USD
USD
11%
1:500