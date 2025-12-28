SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Ten Percent
Sarowar Jahan

Ten Percent

Sarowar Jahan
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 29%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
32
Negociações com lucro:
24 (75.00%)
Negociações com perda:
8 (25.00%)
Melhor negociação:
16.10 USD
Pior negociação:
-12.04 USD
Lucro bruto:
59.54 USD (6 153 pips)
Perda bruta:
-30.39 USD (3 575 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (22.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
22.37 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
16.61%
Depósito máximo carregado:
2.10%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
2.40
Negociações longas:
9 (28.13%)
Negociações curtas:
23 (71.88%)
Fator de lucro:
1.96
Valor esperado:
0.91 USD
Lucro médio:
2.48 USD
Perda média:
-3.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-8.71 USD)
Máxima perda consecutiva:
-12.04 USD (1)
Crescimento mensal:
17.37%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.95 USD
Máximo:
12.13 USD (11.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.39% (12.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.60% (0.78 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 12
AUDNZD 6
EURUSD 5
XAUUSD 4
USDCAD 3
NZDUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 11
AUDNZD -8
EURUSD 7
XAUUSD 20
USDCAD 1
NZDUSD -2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 1.2K
AUDNZD -1.3K
EURUSD 737
XAUUSD 2K
USDCAD 205
NZDUSD -222
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.10 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +22.37 USD
Máxima perda consecutiva: -8.71 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.20 × 5
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
TickmillEU-Live
0.33 × 6
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
VantageInternational-Live 5
0.53 × 62
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Pepperstone-MT5-Live01
1.03 × 177
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
88 mais ...
I will update soon.
Sem comentários
2025.12.29 21:32
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
