Negociações:
32
Negociações com lucro:
24 (75.00%)
Negociações com perda:
8 (25.00%)
Melhor negociação:
16.10 USD
Pior negociação:
-12.04 USD
Lucro bruto:
59.54 USD (6 153 pips)
Perda bruta:
-30.39 USD (3 575 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (22.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
22.37 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
16.61%
Depósito máximo carregado:
2.10%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
2.40
Negociações longas:
9 (28.13%)
Negociações curtas:
23 (71.88%)
Fator de lucro:
1.96
Valor esperado:
0.91 USD
Lucro médio:
2.48 USD
Perda média:
-3.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-8.71 USD)
Máxima perda consecutiva:
-12.04 USD (1)
Crescimento mensal:
17.37%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.95 USD
Máximo:
12.13 USD (11.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.39% (12.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.60% (0.78 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|12
|AUDNZD
|6
|EURUSD
|5
|XAUUSD
|4
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|11
|AUDNZD
|-8
|EURUSD
|7
|XAUUSD
|20
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|-2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|1.2K
|AUDNZD
|-1.3K
|EURUSD
|737
|XAUUSD
|2K
|USDCAD
|205
|NZDUSD
|-222
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.10 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +22.37 USD
Máxima perda consecutiva: -8.71 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.20 × 5
|
RannForex-Server
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 6
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.53 × 62
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.03 × 177
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
88 mais ...
I will update soon.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
29%
0
0
USD
USD
129
USD
USD
8
0%
32
75%
17%
1.95
0.91
USD
USD
11%
1:500