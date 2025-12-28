시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Ten Percent
Sarowar Jahan

Ten Percent

Sarowar Jahan
0 리뷰
안정성
9
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 31%
Tickmill-Live
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
34
이익 거래:
26 (76.47%)
손실 거래:
8 (23.53%)
최고의 거래:
16.10 USD
최악의 거래:
-12.04 USD
총 수익:
61.03 USD (6 308 pips)
총 손실:
-30.45 USD (3 575 pips)
연속 최대 이익:
16 (23.86 USD)
연속 최대 이익:
23.86 USD (16)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
25.39%
최대 입금량:
2.16%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
2.52
롱(주식매수):
9 (26.47%)
숏(주식차입매도):
25 (73.53%)
수익 요인:
2.00
기대수익:
0.90 USD
평균 이익:
2.35 USD
평균 손실:
-3.81 USD
연속 최대 손실:
4 (-8.71 USD)
연속 최대 손실:
-12.04 USD (1)
월별 성장률:
13.64%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7.95 USD
최대한의:
12.13 USD (11.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.39% (12.07 USD)
자본금별:
3.33% (4.31 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD 14
AUDNZD 6
EURUSD 5
XAUUSD 4
USDCAD 3
NZDUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD 12
AUDNZD -8
EURUSD 7
XAUUSD 20
USDCAD 1
NZDUSD -2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD 1.3K
AUDNZD -1.3K
EURUSD 737
XAUUSD 2K
USDCAD 205
NZDUSD -222
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +16.10 USD
최악의 거래: -12 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +23.86 USD
연속 최대 손실: -8.71 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.20 × 5
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
TickmillEU-Live
0.33 × 6
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
VantageInternational-Live 5
0.69 × 77
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Markets.com-Live
1.00 × 1
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Pepperstone-MT5-Live01
1.03 × 177
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
88 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
I will update soon.
리뷰 없음
2026.01.05 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 21:32
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Ten Percent
월별 30 USD
31%
0
0
USD
131
USD
9
0%
34
76%
25%
2.00
0.90
USD
11%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.