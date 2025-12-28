- 자본
- 축소
트레이드:
34
이익 거래:
26 (76.47%)
손실 거래:
8 (23.53%)
최고의 거래:
16.10 USD
최악의 거래:
-12.04 USD
총 수익:
61.03 USD (6 308 pips)
총 손실:
-30.45 USD (3 575 pips)
연속 최대 이익:
16 (23.86 USD)
연속 최대 이익:
23.86 USD (16)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
25.39%
최대 입금량:
2.16%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
2.52
롱(주식매수):
9 (26.47%)
숏(주식차입매도):
25 (73.53%)
수익 요인:
2.00
기대수익:
0.90 USD
평균 이익:
2.35 USD
평균 손실:
-3.81 USD
연속 최대 손실:
4 (-8.71 USD)
연속 최대 손실:
-12.04 USD (1)
월별 성장률:
13.64%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7.95 USD
최대한의:
12.13 USD (11.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.39% (12.07 USD)
자본금별:
3.33% (4.31 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|14
|AUDNZD
|6
|EURUSD
|5
|XAUUSD
|4
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|12
|AUDNZD
|-8
|EURUSD
|7
|XAUUSD
|20
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|-2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|1.3K
|AUDNZD
|-1.3K
|EURUSD
|737
|XAUUSD
|2K
|USDCAD
|205
|NZDUSD
|-222
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +16.10 USD
최악의 거래: -12 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +23.86 USD
연속 최대 손실: -8.71 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.20 × 5
|
RannForex-Server
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 6
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
VantageInternational-Live 5
|0.69 × 77
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.03 × 177
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
I will update soon.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
31%
0
0
USD
USD
131
USD
USD
9
0%
34
76%
25%
2.00
0.90
USD
USD
11%
1:500