Sarowar Jahan

Ten Percent

Sarowar Jahan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 29%
Tickmill-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
32
Gewinntrades:
24 (75.00%)
Verlusttrades:
8 (25.00%)
Bester Trade:
16.10 USD
Schlechtester Trade:
-12.04 USD
Bruttoprofit:
59.54 USD (6 153 pips)
Bruttoverlust:
-30.39 USD (3 575 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (22.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
22.37 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
24.10%
Max deposit load:
2.10%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
2.40
Long-Positionen:
9 (28.13%)
Short-Positionen:
23 (71.88%)
Profit-Faktor:
1.96
Mathematische Gewinnerwartung:
0.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.48 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.80 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-8.71 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-12.04 USD (1)
Wachstum pro Monat :
17.37%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7.95 USD
Maximaler:
12.13 USD (11.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.39% (12.07 USD)
Kapital:
0.60% (0.78 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 12
AUDNZD 6
EURUSD 5
XAUUSD 4
USDCAD 3
NZDUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 11
AUDNZD -8
EURUSD 7
XAUUSD 20
USDCAD 1
NZDUSD -2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 1.2K
AUDNZD -1.3K
EURUSD 737
XAUUSD 2K
USDCAD 205
NZDUSD -222
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.10 USD
Schlechtester Trade: -12 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +22.37 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8.71 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.20 × 5
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
TickmillEU-Live
0.33 × 6
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
VantageInternational-Live 5
0.53 × 62
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Pepperstone-MT5-Live01
1.03 × 177
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
noch 88 ...
I will update soon.
Keine Bewertungen
2025.12.29 21:32
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
