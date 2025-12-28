- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
32
Gewinntrades:
24 (75.00%)
Verlusttrades:
8 (25.00%)
Bester Trade:
16.10 USD
Schlechtester Trade:
-12.04 USD
Bruttoprofit:
59.54 USD (6 153 pips)
Bruttoverlust:
-30.39 USD (3 575 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (22.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
22.37 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
24.10%
Max deposit load:
2.10%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
2.40
Long-Positionen:
9 (28.13%)
Short-Positionen:
23 (71.88%)
Profit-Faktor:
1.96
Mathematische Gewinnerwartung:
0.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.48 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.80 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-8.71 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-12.04 USD (1)
Wachstum pro Monat :
17.37%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7.95 USD
Maximaler:
12.13 USD (11.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.39% (12.07 USD)
Kapital:
0.60% (0.78 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|12
|AUDNZD
|6
|EURUSD
|5
|XAUUSD
|4
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|11
|AUDNZD
|-8
|EURUSD
|7
|XAUUSD
|20
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|-2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|1.2K
|AUDNZD
|-1.3K
|EURUSD
|737
|XAUUSD
|2K
|USDCAD
|205
|NZDUSD
|-222
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +16.10 USD
Schlechtester Trade: -12 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +22.37 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8.71 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.20 × 5
|
RannForex-Server
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 6
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.53 × 62
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.03 × 177
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
I will update soon.
